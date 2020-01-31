31.01.2020 (11:00)

Фрегат «Адмирал Григорович» и большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота сдали вторую курсовую задачу

Экипажи фрегата «Адмирал Григорович» и большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск» Черноморского флота (ЧФ) отработали боевые упражнения на выходе в Чёрное море. Мероприятия прошли в морских полигонах боевой подготовки.

Экипажи кораблей, действуя автономно, выполнили проверку средств связи и радиотехнического оборудования, провели учение по борьбе за живучесть на переходе морем.

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи фрегата «Адмирал Григорович» и БДК «Новочеркасск» выполнили зенитно-артиллерийские стрельбы по воздушной и береговой целям, провели практическое гранатометание для отработки действий по защите кораблей от условных подводных диверсантов при стоянке на незащищённом рейде, а также провели тренировку по противовоздушной обороне совместно с самолётами Су-24М морской авиации Черноморского флота.

Следующими этапами боевой подготовки кораблей станет выполнение задач по предназначению в составе однородных и разнородных корабельных тактических групп.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице