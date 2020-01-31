Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.01.2020 (11:00)

Фрегат «Адмирал Григорович» и большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота сдали вторую курсовую задачу

Экипажи фрегата «Адмирал Григорович» и большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск» Черноморского флота (ЧФ) отработали боевые упражнения на выходе в Чёрное море. Мероприятия прошли в морских полигонах боевой подготовки.

Экипажи кораблей, действуя автономно, выполнили проверку средств связи и радиотехнического оборудования, провели учение по борьбе за живучесть на переходе морем.

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи фрегата «Адмирал Григорович» и БДК «Новочеркасск» выполнили зенитно-артиллерийские стрельбы по воздушной и береговой целям, провели практическое гранатометание для отработки действий по защите кораблей от условных подводных диверсантов при стоянке на незащищённом рейде, а также провели тренировку по противовоздушной обороне совместно с самолётами Су-24М морской авиации Черноморского флота.

Следующими этапами боевой подготовки кораблей станет выполнение задач по предназначению в составе однородных и разнородных корабельных тактических групп.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Инженеры ЮВО в ходе учения в Ставропольском крае навели понтонный мост для переправы тяжелой военной техники
На российской военной базе в Абхазии проведен первый отборочный этап конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М ЮВО начали подготовку к профессиональному конкурсу «Авиадартс-2020» под Волгоградом
Ротные тактические группы ЮВО в Чечне совершили марш на полигон Серноводский для проведения двустороннего тактического учения

Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false