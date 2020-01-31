31.01.2020 (10:45)
Инженеры ЮВО в ходе учения в Ставропольском крае навели понтонный мост для переправы тяжелой военной техники
В рамках тактико-специального учения с инженерным подразделением Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае военнослужащие обеспечили переправу крупной группировки войск через водную преграду на полигоне Николо-Александровский.
Специалисты подразделения навели через реку 100-метровый понтонный мост грузоподъемностью 60 т.
Также были оборудованы съезды и выезды с переправы на исходном и противоположном берегу, что позволило обеспечить проход крупногабаритной и тяжелой бронетехники со скоростью до 20 км/ч. Кроме того, была организована десантная и паромная переправы минометных и танковых подразделений.
Всего к плановым мероприятиям боевой подготовки привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц специальной техники.