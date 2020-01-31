Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.01.2020 (10:45)

Инженеры ЮВО в ходе учения в Ставропольском крае навели понтонный мост для переправы тяжелой военной техники

В рамках тактико-специального учения с инженерным подразделением Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае военнослужащие обеспечили переправу крупной группировки войск через водную преграду на полигоне Николо-Александровский.

Специалисты подразделения навели через реку 100-метровый понтонный мост грузоподъемностью 60 т.

Также были оборудованы съезды и выезды с переправы на исходном и противоположном берегу, что позволило обеспечить проход крупногабаритной и тяжелой бронетехники со скоростью до 20 км/ч. Кроме того, была организована десантная и паромная переправы минометных и танковых подразделений.

Всего к плановым мероприятиям боевой подготовки привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На российской военной базе в Абхазии проведен первый отборочный этап конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М ЮВО начали подготовку к профессиональному конкурсу «Авиадартс-2020» под Волгоградом
Ротные тактические группы ЮВО в Чечне совершили марш на полигон Серноводский для проведения двустороннего тактического учения
Горные снайперы ЮВО в Карачаево-Черкесии провели тактические учения на вершинах Кавказского хребта

Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Учения , Инженерные войска , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false