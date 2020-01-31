31.01.2020 (10:30)

На российской военной базе в Абхазии проведен первый отборочный этап конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в рамках подготовки к Армейским международным играм–2020 провели первый отборочный этап конкурса «Снайперский рубеж».

Особое внимание на соревнованиях уделялось знаниям тактики действий в составе снайперских пар и групп, маскировке позиций для стрельбы с помощью подручных средств.

В ходе состязаний на полигоне Гудаута снайперы выполнили различные огневые задачи, например, сложное упражнение «холодный выстрел» — снайперская стрельба на дистанции 100 м из неподготовленной винтовкой Драгунова в мишень размером с теннисный шарик, а также стрельба на 500 метров по грудной мишени на максимальное количество попаданий.

С начала декабря прошлого года при подготовке к отборочному этапу военнослужащие на занятиях по огневой подготовке выполнили около 20 упражнений контрольных стрельб, в том числе в темное время суток с применением ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 100 до 800 м.

По итогам конкурса лучшие снайперы базы примут участие во втором этапе конкурса среди наиболее подготовленных стрелков воинских частей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.

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