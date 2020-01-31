31.01.2020 (10:15)

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М ЮВО начали подготовку к профессиональному конкурсу «Авиадартс-2020» под Волгоградом

В Волгоградской области экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО) начали подготовку к этапу конкурса по воздушной выучке «Авиадартс-2020» Армейских международных игр–2020.

Подготовка летчиков состоит из двух этапов: на земле и в воздухе, также экипажи отрабатывают элементы пилотирования на специальных тренажерах.

В рамках подготовки летчики бомбардировочной авиации отрабатывают задачи воздушной визуальной разведки и преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, технику пилотирования на различных высотах с выполнением комплекса фигур пилотажа одиночно и в составе пары над лесистой и степной местностью, а также совершают пуски ракет и бомбометание по наземным целям.

Одиночная подготовка летчиков продлится до конца февраля. Лучшие экипажи примут участие в первом отборочном этапе соревнований в марте текущего года.

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