31.01.2020 (10:00)

Ротные тактические группы ЮВО в Чечне совершили марш на полигон Серноводский для проведения двустороннего тактического учения

Ротные тактические группы воинской части 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне совершили марш по пересеченной местности и прибыли на полигон Серноводский в Ставропольском крае для проведения двустороннего ротного тактического учения с боевой стрельбой.

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения совершили марш свыше 300 километров на военной технике по пересеченной местности, для перевозки гусеничной техники была применены тягачи с тралами.

Две ротные тактические группы на общевойсковом полигоне проведут боевые операции друг против друга с высадкой тактического воздушного десанта в рамках двустороннего тактического учения. Для высадки десанта в район выполнения боевой задачи и прикрытия войск будут задействованы вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор».

В учении принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано более 50 единиц техники, в их числе: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры БТР-82А.

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