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31.01.2020 (09:45)

Горные снайперы ЮВО в Карачаево-Черкесии провели тактические учения на вершинах Кавказского хребта

На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии около 100 военнослужащих снайперских подразделений ЮВО приняли участие в трехдневном тактико-специальном учении с боевой стрельбой в условиях горно-лесистой местности.

В полевых условиях личный состав боевыми парами совершенствовал навыки скрытного передвижения и занятия выгодных снайперских позиций. Военнослужащие проводили разведку целей и определяли расстояние до них с использованием различных приборов наблюдения и прицеливания, в т.ч. переносного лазерного прибора разведки ЛПР-3.

Снайперские пары совершили скрытые переходы на десятки километров, обходя сторожевые заставы с целью ликвидации «противника».

Особое внимание на учении отводилось маскировке снайперов с помощью подручных средств и растительности.

В завершение учения военнослужащие выполнили стрельбы из снайперских винтовок СВД и СВ-98. Максимальная дальность до целей составляла 1100 метров.

Всего к учению привлекались более 100 военнослужащих, были задействованы бронеавтомобили «Тигр».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Снайперы
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