31.01.2020 (09:30)

Военнослужащие российской военной базы в ходе выполнения боевых стрельб в Абхазии применили опыт современных вооруженных конфликтов

В Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в ходе выполнения боевых стрельб в составе взводов и батарей применили опыт современных вооруженных конфликтов.

При разведке целей и выработке решений по огневому поражению условного противника военнослужащими активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Личный состав отработал действия наступательного и оборонительного боя с поражением из штатного вооружения различных целей на расстояниях до 5 километров. Мишени имитировали бронетехнику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника. Всего было уничтожено около 3 тыс. целей.

Ведение огня производилось из орудий бронетранспортеров БТР-82АМ и 120-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов РПГ, пулеметов Калашникова РПК и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Около половины этапа боевых стрельб в условиях гор и морского побережья Абхазии на полигонах Цабал и Нагвалоу было проведено в темное время суток с использованием приборов ночного видения, установленных на военной технике и оружии.

Всего в боевых стрельбах приняли участие около 1 тысячи военнослужащих. Было задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр».

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