31.01.2020 (09:15)

Водолазы Каспийской флотилии провели осмотр кораблей в рамках учебного сбора

На Каспийской флотилии (КФл) в пунктах базирования кораблей в Астраханской области и Республике Дагестан проведены учебные сборы по водолазной подготовке.

Водолазы КФл отработали передвижение по морскому грунту с инвентарем и оборудованием, выполнили поиск и остропку (закрепление на грузе подъёмных строп) затопленных предметов, изучили недавно поступившее новое водолазное снаряжение типа СВУ-5 и инструменты для проведения различных видов работ под водой: сварочные аппараты, гидравлический инструмент, прибор ориентирования УПН-1.

Участники сбора ознакомились с порядком организации и проведения водолазных работ с выполнением различных вводных, таких как: водолазный осмотр корпуса кораблей, винтов, рулей и выдвижных устройств корабля, очистка гребных винтов.

Выполнение подводных работ и действия водолазов транслировались обучаемым с помощью специальных подводных аппаратов, которые вели видеосъёмку и передавали изображение на мониторы, расположенные в учебных классах.

Всего в сборах приняли участие около 80 военнослужащих из состава водолазных станций, до 15 кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала» и судов службы аварийных и спасательных работ КФл.

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