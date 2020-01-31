31.01.2020 (09:00)
В Армении разведчики российской военной базы уничтожили условного противника в горах
На полигоне Камхуд российской военной базы в Армении военнослужащие разведывательных подразделений обнаружили и уничтожили живую силу условного противника в горах.
В полевых условиях разведчики выполнили задачи в тылу противника, в отрыве от основных войск, применяя специальное бесшумное оружие и современный переносной комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».
В ходе розыгрыша двустороннего боя разведчики выполнили боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание, подготовку данных для эффективного применения вооружения.
В учении приняли участие более 300 разведчиков, задействовано около 50 единиц военной техники.
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Боевая подготовка , Военная база , Разведывательные подразделения , Армения