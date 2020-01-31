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31.01.2020 (07:43)

В Приморском объединении ВВО около 2 тысяч военнослужащих отработали оборонительный бой с уничтожением БЛА условного противника

На полигонах Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа состоялся завершающий этап слаживания отделений. Проверку освоения учебных дисциплин боевой подготовки провели боевыми стрельбами в составе подразделений.

Особенностью стрельб явились вводные по уничтожению разведывательных БЛА условного противника. Огонь по ним вели стрелки из автоматов.       

Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 выполняли стрельбу из 30 мм пушки 2А42  и  танкового пулемета.  Мотострелки отрабатывали задачи по отражению наступления условного противника, поражали легкие цели из стрелкового оружия, а также мишени имитирующие тяжелую технику прямыми выстрелами из гранатомета РПГ-7.

Проведенные занятия показали высокий уровень мастерства подразделений.

К боевым стрельбам было привлечено около 2 тысяч военнослужащих и более 400 единиц техники объединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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