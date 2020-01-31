31.01.2020 (07:39)
В ЕАО состоялась церемония по увековечиванию имени красноармейца в рамках акции «Горсть Памяти»
В рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти» в Еврейской автономии состоялись мероприятия по увековечиванию памяти участника Великой Отечественной войны красноармейца Алешина Семена Ивановича.
В рамках акции с места воинского захоронения возле села Трек Биробиджанского района в солдатские кисеты была собрана земля, которая будет направлена в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. В дальнейшем землю с воинскими почестями установят в комплексе Главного храма.
К воинскому захоронению красноармейца Алешина Семена Ивановича собравшиеся возложили цветы, а стрелковая группа почетного караула произвели залп из стрелкового оружия.
На митинге выступил военный комиссар области Дмитрий Вайсфельд, представители власти, родственники захороненного участника Великой Отечественной войны и юнармейцы. Они отметили важность Победы и выразили слова признания фронтовикам и труженикам тыла в военные годы.