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31.01.2020 (07:39)

В ЕАО состоялась церемония по увековечиванию имени красноармейца в рамках акции «Горсть Памяти»

В рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти» в Еврейской автономии состоялись мероприятия по увековечиванию памяти участника Великой Отечественной войны красноармейца Алешина Семена Ивановича.

В рамках акции с места воинского захоронения возле села Трек Биробиджанского района в солдатские кисеты была собрана земля, которая будет направлена в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. В дальнейшем землю с воинскими почестями установят в комплексе Главного храма.

К воинскому захоронению красноармейца Алешина Семена Ивановича собравшиеся возложили цветы, а стрелковая группа почетного караула произвели залп из стрелкового оружия.

На митинге выступил военный комиссар области Дмитрий Вайсфельд, представители власти, родственники захороненного участника Великой Отечественной войны и юнармейцы. Они отметили важность Победы и выразили слова признания фронтовикам и труженикам тыла в военные годы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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