Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.01.2020 (07:36)

В артиллерийских и ракетных подразделениях ВВО в Бурятии стартовала подготовка к полевому выходу

В соединениях и подразделениях ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, стартовала подготовка к проведению крупных учений с боевой стрельбой. Мероприятия состоятся в феврале и марте на полигоне Бурдуны.

На полевом выходе состоится слаживание расчетов боевой техники и орудий, огневых подразделений, а также будет отработано взаимодействию в тактическом звене управления. На завершающем этапе с подразделениями ствольной и реактивной артиллерии спланированы стрельбы из штатного вооружения.

Ракетные подразделения, в свою очередь, выполнят задачи по доставке, перегрузке и стыковке ракет, а также подготовке и производству электронных пусков. Занятия пройдут по курсу интенсивной подготовки, с обязательной отработкой задач в ночное время.

К полевым занятиям  будет привлечено около 2 тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники, среди которой САУ Мста-М, 2С3 «Акация», РСЗО «Град» и «Ураган», а также гусеничные БМП-3 в уникальном снаряжении противотанковых ракетных комплексов «Корнет».

Всего в рамках полевого выхода будет проведено около 50 боевых стрельб с артиллеристскими подразделениями различного уровня, а также порядка 100 тренировок по управлению огнем.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Бурятии действующие чемпионы мира по «Танковому биатлону» готовят экипажи к отборочным этапам
Показными тактическими учениями мотострелков завершились учебно-методические сборы с командирами батальонов в Бурятии
Икона святого Иосифа Волоцкого покровителя войск материально-технического обеспечения прибыла в Приморье
Военнослужащие ВВО, совершающие уникальный переход из Хабаровска в Москву, сделали первую остановку в Биробиджане

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false