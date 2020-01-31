31.01.2020 (07:33)

В Бурятии действующие чемпионы мира по «Танковому биатлону» готовят экипажи к отборочным этапам

Экипажи танковых подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приступили к подготовке к конкурсу «Танковый биатлон».

На полигоне Бурдуны военнослужащие оттачивают свое мастерство в стрельбе с места, в движении и по мишеням имитирующие низколетящий объект из штатного вооружения танка Т-72 Б3 и отрабатывают навыки преодоления различных препятствий специальной трассы, в частности, косогора, эскарпа, колейного моста.

В целях роста профессионального мастерства военнослужащих командованием ВВО была разработана новая система подготовки танкистов, в основу которой была заложена интенсивная боевая подготовка. Значительно увеличился расход боеприпасов при проведении стрельб, увеличилось количество полевых выходов. Это позволило улучшить профессиональные навыки танковых экипажей в ходе проведения занятий как днем, так и ночью.

Занятия с чемпионами потенциальными проводят и действующие чемпионы мира по «танковому биатлону» прапорщик Бато Цыдыпов и старшина Иван Осеев, разработавшие свои подходы в передаче опыта и отработке тактики действий танковыми экипажами.

Механик-водитель старшина Иван Осеев на международном этапе военных игр «Танковый биатлон-2019», который проходил на полигоне «Алабино» в Московской области, установил рекорд скорости, разогнав танк до 84 км/ч., а наводчик прапорщик Бато Цыдыпов – дважды побеждал в международных этапах.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице