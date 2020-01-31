31.01.2020 (07:31)

Показными тактическими учениями мотострелков завершились учебно-методические сборы с командирами батальонов в Бурятии

На базе мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, завершились сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями.

В ходе сборов с офицерами было проведено более 10 практических, показных, инструкторско-методических и контрольных занятий.

Офицеры совершенствовали методические навыки проведения мероприятий боевой подготовки на основе полученного опыта в современных вооруженных конфликтах, внутренней службы и повседневной деятельности подразделений.

Также были проведены занятия по огневой подготовке с выполнением упражнений учебных стрельб из различного стрелкового оружия и вооружения БМП, танков Т-72Б3 и по вождению боевых машин.

Помимо этого все участники сборов сдали обязательные нормативы по физической подготовке.

На завершающем этапе сборов с командирами батальонов, проведен ряд показных практических занятий с привлечением мотострелковых подразделений. Так на тактическом поле мотострелки продемонстрировали руководящему составу батальонов, дивизионов несколько нестандартных тактических приемов в ходе наступления и обороны.

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