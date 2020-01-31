31.01.2020 (07:22)

Икона святого Иосифа Волоцкого покровителя войск материально-технического обеспечения прибыла в Приморье

Самолётом военно-транспортной авиации ВКС России икона святого Иосифа Волоцкого покровителя войск материально-технического обеспечения была доставлена во Владивосток.

В храм-часовне Святого апостола Андрея Первозванного почетный караул и оркестр штаба ТОФ с почестями встретили икону.

Проториерей Виктор провел Божественную литургию, в которой приняли участие командование штаба материально-технического обеспечения флота, военнослужащие и служащие вспомогательного флота, курсанты ТОВВМУ им. С.О. Макарова. После чего верующие смогли прикоснуться к святыне.

Сегодня же святыня отправится по соединениям материально-технического обеспечения Восточного военного округа, где все желающие смогут ей поклониться.

Иосиф Волоцкий радел, чтобы духовное приходило через материальное.

Его монастырь и сподвижники понимали, что человека нужно накормить, напоить и обогреть. Эта благотворительная функция Русской православной церкви считалась для его обители настоящим духовным делом. Войска материально-технического обеспечения являются основной структурой в Минобороны, которая обеспечивает военнослужащих всем необходимым.

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