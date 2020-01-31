31.01.2020 (07:00)

Торжественный ритуал посвящения в слушатели состоялся в Военной академии Генштаба

Торжественный ритуал посвящения в слушатели состоялся в Военной академии Генерального штаба на юго-западе Москвы. Ряды главного военного вуза России пополнили представители центральных органов военного управления, руководящего состава объединенных стратегических командований, специалисты в сфере боевого управления и контроля повседневной деятельности войск, военно-политической работы, а также военного планирования в интересах обороноспособности государства.

«Академия разработала для вас новые интересные программы, подготовила современную учебно-материальную базу, спланировала ряд практических занятий на командных пунктах родов и видов войск, а также в Национальном центре управления обороной Российской Федерации», - сказал в ходе церемонии руководитель вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Он отметил, что в распоряжении слушателей – уникальные библиотечные фонды и электронные базы данных, где представлены как исторические материалы, так и новейшие исследования в области стратегии, оперативного искусства, военного управления и других дисциплин.

В этом учебном году в академии Генерального штаба были воссозданы после длительного перерыва курсы повышения квалификации для высшего командного состава Российской армии, которые предстоит закончить всем командующим войсками военных округов. В октябре удостоверение об окончании курсов получил командующий Южным военным округом Герой России генерал-полковник Александр Дворников, сегодня приступил к занятиям командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

В основу интенсивной двухмесячной программы обучения наряду с традиционными видами занятий вошли инновационные формы: «круглые столы» и «гибридные» лекции, в ходе которых слушатели знакомятся с учебным материалом заранее и уже в аудиториях обсуждают и дополняют его на основе собственного управленческого и боевого опыта.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, зарубежных армий, ведутся научные исследования по профильной тематике. За выдающиеся заслуги в подготовке военных кадров академия награждена орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также двенадцатью орденами и медалями зарубежных стран.



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