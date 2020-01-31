31.01.2020 (02:07)

В Военно-воздушной академии прошла уникальная выставка перспективных разработок «День инноваций–2020»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Военно-воздушной академии прошла уникальная выставка перспективных разработок «День инноваций–2020»

В Воронеже на базе Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина прошла выставка научных разработок «День инноваций–2020».

Научные и образовательные организации вуза представили свои новейшие и перспективные разработки в области беспилотной авиации, роботизированных комплексов, радиоэлектронного оборудования, авиационного вооружения, информационных технологий, инженерно-технического обеспечения полетов и других сфер деятельности академии. Всего было выставлено 25 экспонатов.

В ходе мероприятия впервые были продемонстрированы роботизированные устройства охраны и обороны позиционного района, программно-моделирующий комплекс для оценки характеристик боевой повреждаемости планера самолета, система определения высоты и скорости крылатой ракеты, тренажер блока неуправляемых авиационных ракет, модернизированные образцы беспилотного боевого авиационного комплекса «Рой-93», комплекса разведки и целеуказания наземных объектов на беспилотном летательном аппарате в форме птицы и многие другие.

Мероприятие прошло под руководством начальника Военно-воздушной академии генерал-полковника Геннадия Зиброва.

Специальная комиссия определит победителей выставки, которые представят свои наработки на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» и других площадках.

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