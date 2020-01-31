31.01.2020 (01:19)
Летчики дальней авиации отработали аварийное покидание воздушного судна
В Амурской области летчики и специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы дальней авиации отработали задачи по аварийному покиданию воздушного судна с парашютом.
В ходе тренировки прыжки с вертолета Ми-8 выполнялись с высот от 800 до 3000 метров при температуре ниже 20 градусов. Для выполнения задач использовались парашюты «Арбалет-2» и «Д-1-5У». Помимо прыжков в ходе тренировки отрабатывалась точность приземления.
Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.
Всего в тренировке приняли участие более 30 летчиков, штурманов и авиационных спасателей дальневосточного соединения дальней авиации.
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