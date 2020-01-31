31.01.2020 (01:19)

Летчики дальней авиации отработали аварийное покидание воздушного судна



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Летчики дальней авиации отработали аварийное покидание воздушного судна

В Амурской области летчики и специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы дальней авиации отработали задачи по аварийному покиданию воздушного судна с парашютом.

В ходе тренировки прыжки с вертолета Ми-8 выполнялись с высот от 800 до 3000 метров при температуре ниже 20 градусов. Для выполнения задач использовались парашюты «Арбалет-2» и «Д-1-5У». Помимо прыжков в ходе тренировки отрабатывалась точность приземления.

Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.

Всего в тренировке приняли участие более 30 летчиков, штурманов и авиационных спасателей дальневосточного соединения дальней авиации.

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