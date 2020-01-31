31.01.2020 (01:10)

Товарищеский матч по хоккею состоялся между командой Главного командования ВМФ «Девятый вал» и командой из Москвы «РосПресса»

В Санкт-Петербурге в спортивном дворце «Хоккейный» состоялся товарищеский матч по хоккею между командой Главного командования ВМФ «Девятый вал» и московской командой «РосПресса», в которой выступают представители федеральных телеканалов и радиостанций, крупнейших общественно-политических изданий и интернет-порталов, а также известные в прошлом отечественные игроки. Матч был посвящен 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками, которое отмечается в январе месяце 2020 года.

Впервые в составе команды Главного командования ВМФ «Девятый вал», капитаном которой является Главком ВМФ России Адмирал Евменов на лед вышли сразу несколько адмиралов и генералов Военно-Морского Флота и два Героя России.

В частности в хоккейном поединке на льду сражались заместитель Главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, заместитель начальника ВУНЦ ВМФ Герой России контр-адмирал Сергей Рачук, начальник оперативного управления ВМФ контр-адмирал Михаил Неупокоев, начальник Морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин. В составе хоккейной команды Главного командования ВМФ, также, на матче выступили офицеры, проходящие службу на различных должностях в Адмиралтействе.

В составе известной команды «Российская пресса», капитаном которой является известный спортивный комментатор Денис Казанский, в частности, выступили олимпийский призер Чемпион мира Андрей Николишин, журналист 1 канала Антон Верницкий, футбольный эксперт Роман Широков, а также футбольный блогер Дмитрий Сычев, Андрей Коновалов (НТВ) , комментатор МАТЧ ТВ Виталий Магранов, звукорежиссер ТК «Звезда» Урал Акбулатов, шеф-редактор КХЛ ТВ Тимофей Томочев, главный продюсер хоккейного вещания МАТЧ ТВ Андрей Лазуткин, , руководитель отдела хоккея «Спорт-Экспресс» Марат Сафин (вратарь команды), комментатор Матч ТВ Дмитрий Федоров (тренер), а также Илья Даанильцев, Никита Бережков, Владимир Самохин.

По оценкам организаторов игра прошла на высокой ноте состязательности. Особо отличился в ходе матча лейтенант ВМФ Александр Ефремов, который забросил в ворота соперников 3 шайбы, реализовав подачи капитана команды адмирала Николая Евменова, а также сержант ВМФ Айдар Бурханов.

«Игра была динамичной напряженной по темпу и по накалу. Было интересно и нам и болельщикам. Перед нами был серьезный соперник. Думаю, что все ощутили большой прилив эмоций. Хоккей с шайбой традиционно всегда был популярен на Флоте. Эта популярность возрастает. Как известно, море любит сильных, физически выносливых. Необходимо не только прекрасно знать вверенную технику и оружие, но и обладать флотской выносливостью и упорством в достижении цели. Ну а дух спортивной состязательности в крови у военных моряков», - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов, после завершения поединка.

«Это была первая встреча. Мы почувствовали и оценили возможности друг друга. Мы с удовольствием встретимся еще с командой «Российская пресса, в которой выдающиеся люди, по-настоящему любящие хоккей и спорт в целом. Не могла, например не вызвать искреннего восхищения игра олимпийского призера чемпиона мира Андрея Николишина, Романа Широкова, Дениса Казанского, Дмитрия Сычева, Ильи Данильцева. «РосПресса» - сильный соперник. Но это, как раз, и является основным стимулирующим фактором для нас в последующих играх. Моряки не привыкли отступать» - сказал Главком ВМФ.

Капитан команды «Российская пресса» Денис Казанский отметил высокий дух хоккейной команды «9 вал», подчеркнув, что в игре проявились лучшие качества российский моряков – упорство, мастерство и спаянность».

«Если моряки нас позовут в Антарктиду, мы без колебаний отправимся туда и сыграем там в хоккей с командой «Девятый вал», которая заставила нас серьезно понервничать, показав высокий уровень подготовки», - сказал Денис Казанский.

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