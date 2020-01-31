31.01.2020 (00:00)

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию проведения Ялтинской конференции союзных держав

В начале февраля 1945 года в Ялте была проведена встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции, на которой принимались ключевые решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций.

В конце января 1945 года силами Черноморского флота началась кропотливая, всесторонняя подготовка к проведению важнейшего исторического мероприятия в освобожденном от немецко-фашистских оккупантов Крыму – конференции глав государств антигитлеровской коалиции. В анналы истории это судьбоносное для всего мира событие вошло под названием Ялтинская международная конференция.

Организация обеспечения безопасности исторической встречи лидеров стран-союзников во время войны, на территории, где еще совсем недавно шли кровопролитные бои, требовала серьезнейших подготовительных работ не только по восстановлению городского ландшафта и инфраструктуры. Множество людей, штабов, спецподразделений различных видов и родов войск были задействованы для налаживания надежной связи, разминирования морской прибрежной полосы и береговой линии, защиты неба, земли и моря близ Ялты, организации торжеств в честь прибытия высокопоставленных гостей.

Основная нагрузка по всестороннему обеспечению конференции легла на силы базировавшегося в Крыму Черноморского флота…

Открывает раздел Доклад командующего эскадрой Черноморского флота вице-адмирала С.Горшкова от 19 января 1945 г. о проведении спецмероприятий в ходе подготовки к встрече руководителей трех держав. Подготовка велась скрупулёзно: было предписано отработать организацию салютов, почетных караулов, выделить переводчиков, офицеров-экскурсоводов, проверить и привести в порядок форму одежды, а также «Изучить офицерским составом правила взаимоотношений с иностранцами, положение о флагах и салютах».

В ходе подготовки сам город Ялта, его окрестности, городской порт, акватории Ялты и Севастополя были превращены в неприступную крепость. Все силы флота, включая корабли, авиацию, средства ПВО и – в особенности – подразделения связи, тщательно отрабатывали взаимодействие друг с другом и с прибывающими силами сопровождения союзников.

Для усиления береговой обороны в районе Ялты сюда были переброшены значительные силы для защиты от возможных атак противника с моря и с воздуха, о чем свидетельствуют рассекреченные боевые директивы штаба ЧФ: «Для усиления береговой обороны Ялты передислоцировать и установить в районе Симеиза 76-мм батарею 386-го Отдельного краснознаменного батальона морской пехоты…»; «Для предотвращения внезапного удара противника со стороны моря по району Главной базы, – организовать дальний морской дозор в составе двух подводных лодок».

Директивами предписывалось создание из состава истребительной авиации Черноморского флота Северной и Южной групп ВВС для прикрытия южного Крымского побережья, аэродромов Саки, Сарабуз и Севастополя. А, к примеру, для помощи вынужденно севшим на воду самолетам был выделен эскадренный миноносец.

Посетители раздела также смогут ознакомится с картами-схемами организации обороны заданных участков. К примеру, в разделе представлены рассекреченные командирские карты черноморского побережья, морского дна Азовского и Черного морей с пометками и описаниями оперативной обстановки.

В особом режиме работали Военно-воздушные силы: «В соответствии с решением Наркома ВМФ и командующего артиллерией Красной армии, на базе истребительных частей ВВС ЧФ и 126 авиационной дивизии ПВО – образовать Южную группу ВВС с задачей обороны южного побережья Крыма», – говорится в организационном Приказе командующего ВВС Черноморского флота о создании воинского объединения специально для проведения конференции в Ялте. «В сложившейся оперативной обстановке на Черноморском театре – возможны налеты боевой авиации противника на наши аэродромы, корабли в ВМБ и порты южного побережья Крыма», - указывается в Боевом приказе №-01/оп, – «Южная группа ВВС самостоятельно и во взаимодействии с группой войск ПВО КА не допускает налетов авиации противника на южные районы Крыма, уничтожает одиночные и группы самолетов днем и ночью, методом перехвата, патрулирования в зонах и дежурством на земле всего боевого состава».

Как свидетельствуют рассекреченные документы, особое место в организации обороны занимала подготовка осуществления связи не только между подразделениями Красной Армии, но и с авиацией и ВМС союзников. В отчете начальника связи Черноморского флота контр-адмирала Громова указаны ресурсная база, система работы и схема узлов связи. На недавно оккупированном и разрушенном побережье заново пришлось создавать систему связи между городами не только в пределах полуострова, но и до столицы Советского Союза – Москвы. Для нужд правительственной связи выделялись отдельные провода: «Отделу правительственной связи были полностью переданы от Севастополя до Симферополя – четыре провода, до Ялты – три провода, до Евпатории – два провода». Кроме того, командованием была поставлена задача обеспечения радиосвязью американской и английской военно-морских миссий.

При выполнении поставленных перед связистами задач, возникли серьезные вопросы по выбору мест дислокации подвижных радиостанций: «Особые трудности представил выбор месторасположения подвижных раций. Ялта, опоясанная горным хребтом, характеризуется плохим прохождением коротких радиоволн. Поэтому вопросу выбора месторасположения подвижных раций было уделено серьезное внимание».

Любопытными представляются оценки радиообмена между нашими, английскими и американскими моряками, данная в отчете начальником связи ЧФ контр-адмиралом Громовым: «Радиообмен узла связи ЧФ с американскими и английскими кораблями был незначительным, но следует отметить: …по американским кораблям – …знание и умение пользоваться русскими сочетаниями,.. вольность в эфире и многословность». – И здесь же далее: «По английским кораблям: – …исключительная четкостью работы на ключе,.. исключительная лаконичностью при применении международного кода».

Связь также была установлена с базами союзников на острове Мальта и в Гибралтарском проливе, откуда приходили сообщения о маршруте и движении самолетов иностранных делегаций. «Срывов управления связью за период подготовки и проведения конференции – не было», - подведен итог в отчетном документе начсвязи флота.

В разделе представлены рассекреченные пофамильные списки прибывающих самолетов с членами иностранных делегаций. Любопытным будет отметить, что согласно опубликованным документам, президент США и премьер министр Великобритании прибыли на американских самолетах С-54 (грузопассажирский самолет, известный как Douglas C-54 «Skymaster»). Причем, борт Рузвельта прибывал на 5 минут раньше самолета Черчилля. Сопровождение прибывающих самолетов также было возложено на авиацию Черноморского флота.

Также в рамках организации конференции выполнялись мероприятия по оборудованию специальной палаты и выделению опытного персонала в военно-морском госпитале, организации лабораторного исследования продовольствия и водоснабжения. Проводились ремонтные работы, траления бухты военно-морской базы, Ялтинского порта и подходов к ним, было произведено разминирование Английского кладбища, – указано в докладе начальника Главной ВМБ Черноморского флота.

Отдельного внимания в подборке архивных документов заслуживают уникальные, ранее не публиковавшиеся фотоснимки с мероприятий, проводимых в период конференции. Посещение Уинстоном Черчиллем Сапун-горы, экскурсия американских моряков на смотровую площадку, совместные застолья англичан и американцев с героями-черноморцами. Из представленных фотоснимков наглядно видно, каким оставили после себя город-курорт немецко-фашистские оккупанты…

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России о подготовке к проведению Ялтинской конференции союзных держав является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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