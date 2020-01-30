30.01.2020 (23:50)

В студии хуждожников имени М.Б. Грекова презентовали диораму, посвященную подвигу 6 роты Псковских десантников в 2000 г. в Чечне

30 января под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова в Студии военных художников имени М.Б.Грекова состоялась презентация диорамы «Высота 776», посвященной подвигу воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

1 марта 2000 года 90 отважных гвардейцев «крылатой пехоты», под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, под Улус-Кертом в Чеченской Республике, вступили в неравный бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков Басаева и Хаттаба, ценой собственной жизни предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив порядка 500 бандитов.

«Высота 776» - первое произведение диорамно-панорамного искусства Студии, посвященное событиям нашего времени. Работа создана по инициативе молодых художников, которые отобразили подвиг героев своего поколения.

Авторы диорамы - Дмитрий Ананьев и Илья Лебедев являются ветеранами боевых действий. Собирая творческий материал для произведения, авторы выезжали в Псковское соединение ВДВ для консультаций и сбора натурного материала. Длина диорамы -17 м, высота - 3,6 м.

Выступая на церемонии презентации диорамы, командующий Воздушно- десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков отметил: «Очень важно, что подвиги наших ребят останутся в памяти людей навсегда. Это замечательный пример того, что подвиг героев никогда не будет нами забыт. Он всегда будет в наших сердцах».

В заключении выступления Андрей Сердюков выразил благодарность творческому коллективу художников Студии имени М.Б.Грекова, создавших произведение за их нелегкий труд и творческий профессионализм, сумевших через приемы искусства передать напряжение и накал борьбы в период ожесточенного боя.

Диорама будет размещена в Музее истории Воздушно-десантных в Рязани и откроется для обозрения в марте текущего года.

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