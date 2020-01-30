Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.01.2020 (22:16)

Огнеметные подразделения Ивановского воздушно-десантного соединения отработали тактические действия при захвате здания и провели практические стрельбы

В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год, огнеметные подразделения соединения провели тактико-специальное учение с отработкой тактических действий по захвату здания и выполнения практических стрельб из штатного вооружения.

По легенде учения десантники заняли оборону на указанном рубеже с целью остановить наступление незаконных вооруженных формирований с последующим их уничтожением.

Огнеметчики выполнили учебную стрельбу из реактивного пехотного огнемета «Шмель» с помощью приспособления для учебной стрельбы из огнемета (ПУС РПО-А), который обеспечивает полную имитацию массогабаритных характеристик, приемов прицеливания и стрельбы из боевого образца огнемета.

Параллельно военнослужащие подразделений РХБЗ соединения отработали тактику действий огнеметных подразделений при штурме здания с применением реактивных пехотных огнеметов.

Для усложнения задачи, при выполнении упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия десантники использовали современный противогаз ПМК-4, особенностью которого является материал, российского производства, который более удобен при эксплуатации и обеспечивают комплексную защиту военнослужащего и превосходит шлем-маски противогазов зарубежного производства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Ульяновске пройдут торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня образования 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ
На Урале, в Поволжье и Сибири началось комплексное учение со специалистами РХБ защиты ЦВО
В Тульском гвардейском соединении ВДВ прошли плановые занятия по строевой подготовке с юнармейцами и школьниками
Подразделения РХБ защиты российской военной базы в Армении готовятся к конкурсу «Безопасная среда» АрМИ-2020

Метки:
Воздушно-десантные войска , Войска РХБ защиты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false