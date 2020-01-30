30.01.2020 (22:16)

Огнеметные подразделения Ивановского воздушно-десантного соединения отработали тактические действия при захвате здания и провели практические стрельбы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Огнеметные подразделения Ивановского воздушно-десантного соединения провели практические стрельбы

В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год, огнеметные подразделения соединения провели тактико-специальное учение с отработкой тактических действий по захвату здания и выполнения практических стрельб из штатного вооружения.

По легенде учения десантники заняли оборону на указанном рубеже с целью остановить наступление незаконных вооруженных формирований с последующим их уничтожением.

Огнеметчики выполнили учебную стрельбу из реактивного пехотного огнемета «Шмель» с помощью приспособления для учебной стрельбы из огнемета (ПУС РПО-А), который обеспечивает полную имитацию массогабаритных характеристик, приемов прицеливания и стрельбы из боевого образца огнемета.

Параллельно военнослужащие подразделений РХБЗ соединения отработали тактику действий огнеметных подразделений при штурме здания с применением реактивных пехотных огнеметов.

Для усложнения задачи, при выполнении упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия десантники использовали современный противогаз ПМК-4, особенностью которого является материал, российского производства, который более удобен при эксплуатации и обеспечивают комплексную защиту военнослужащего и превосходит шлем-маски противогазов зарубежного производства.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице