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30.01.2020 (21:30)

Итальянский дворец открыл выставку памяти легендарного подводника Александра Маринеско

В филиале Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость» в здании Итальянского дворца начала работу выставка «Героическая подводная лодка С-13 и ее экипаж», которая посвящена памяти Александра Ивановича Маринеско и экипажа подводной лодки С-13 и приурочена к 75-й годовщине «атаки века» (30 января 1945 г.) - потоплению подводной лодкой С-13 под командованием Александра Маринеско гитлеровского лайнера «Вильгельм Густлов». В этом же походе советскими подводниками был потоплен еще один из крупнейших военных транспортов Кригсмарине – «Генерал фон Штойбен». По итогам этого похода подводная лодка С-13 и ее героический экипаж занимают первое место в Советском Военно-Морском Флоте по тоннажу потопленных вражеских судов.

На выставке представлены фотографии членов экипажа С-13 – участников легендарного похода. Также представлены материалы, рассказывающие о биографии А.И. Маринеско и восстановлении его доброго имени, о боевом пути подводной лодки С-13, о прерванной в 1945 году карьере жертв советских торпед – «Густлова» и «Штойбена».

Выставка организована совместно с Военно-историческим клубом «Ладога» при Подростково-молодежном клубе «Маяк» Санкт-Петербургского государственного учреждения «Кронштадтский Дворец молодежи». В отдельных витринах представлены предметы быта подводников, образцы вооружения и амуниции времен Великой Отечественной войны, форма одежды военных моряков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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