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30.01.2020 (21:17)

В Тагильской ракетной дивизии прошла военно-спортивная игра «Зарница»

В Тагильском ракетном соединении РВСН прошла военно-спортивная игра «Зарница». Три кадетских класса, воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот» и объединения Юнармия соревновались в двух возрастных категориях.

Программа соревнований включала представление команд в творческой форме, строевой смотр, где участники демонстрировали строевую подготовку и прохождение строем с песней; военизированную эстафету (стрельба, стометровка, полоса препятствий, метание гранаты); исторический квест, сборку-разборку автомата, а также туристический маршрут с элементами ГТО.

В соревнованиях участвовало более 100 школьников, которые продемонстрировали свои умения пользоваться компасом, ориентироваться на местности по карте.

Помимо основной программы старшеклассники могли поучаствовать в мастер-классах по спортивной подготовке и, конечно же, отведать блюда военно-полевой кухни.

Лучшие команды были награждены кубками и почетными грамотами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Юнармия
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