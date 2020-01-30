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30.01.2020 (20:57)

В Тагильском соединении РВСН завершился чемпионат по зимнему офицерскому троеборью

В Тагильском ракетном соединении завершился чемпионат по зимнему офицерскому троеборью.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие, представляющие команды от воинских частей и соединений РВСН Оренбургского ракетного объединения, которые боролись за звание лучшего троеборца, как в командном, так и в личном зачете. 

Этот вид соревнований включает в себя три вида состязаний: стрельбаиз пистолета Макарова, лыжную гонку и плавание.

Для выполнения каждого упражнения участникам предоставлялась всего одна попытка. Победитель определился по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.

Первое место заняла команда Тагильского ракетного соединения, которая представит Оренбургское ракетное объединение в масштабе РВСН. На втором месте – команда Ясненского ракетного соединения. Тройку лидеров замкнула команда Юрьянского соединения РВСН.

Победители чемпионата в масштабе РВСН примут участие в чемпионате Вооруженных Сил РФ по зимнему офицерскому троеборью.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военно-прикладной спорт , Спорт
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