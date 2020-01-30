30.01.2020 (20:17)

В Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации пройдет день открытых дверей

9 февраля 2020 года в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского (г.Смоленск) состоится День открытых дверей.

Гости академии, осуществляющей подготовку кадров для войсковой противовоздушной обороны, встретятся с руководящим составом. Они смогут получить ответы на вопросы по правилам приема в академию кандидатов на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования.

В ходе мероприятия участники ознакомятся с учебно-материальной базой вуза, будут показаны условия проживания и обучения курсантов в академии. Также будет продемонстрирована экспозиция элементов парка «ПАТРИОТ»: историческая реконструкция «Партизанская деревня», выставка исторических и современных образцов вооружения военной и специальной техники и спортивный комплекс.

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