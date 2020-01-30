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30.01.2020 (19:56)

К красноярским досаафовцам в гости пришли школьники

В рамках «Единого дня ДОСААФ» Красноярская краевая оборонная организация организовала квест «День в ДОСААФ», участниками которого стали школьники Красноярска. 

Ребятам предстояло пройти различные испытания: освоить некоторые азы механика-водителя и попробовать сдать экзамен на знание правил дорожного движения. А еще они соревновались в сборке-разборке автомата Калашникова, работали с шифром Цезаря и отвечали на вопросы викторины по военной истории.

С этими сложными испытаниями успешнее соперников справилась команда гимназии № 14. Немного уступили победителям учащиеся средней школы № 62 и средней школы № 6, которые, соответственно, завоевали второе и третье места.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , ДОСААФ
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