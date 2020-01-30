30.01.2020 (19:40)

Смоленские юнармейцы прошли парадом для ветерана Великой Отечественной войны

Смоленские юнармейцы устроили настоящий праздник для одного единственного зрителя — фронтовика Михаила Семеновича Кугелева. Две сотни юнармейцев, курсантов и офицеров силовых ведомств региона в сопровождении оркестра поздравили участника битвы за Ленинград с годовщиной снятия блокады города.

Военное мини-шествие состоялось прямо во дворе дома в деревне Богородское Смоленской области, где живет 96-летний ветеран. Михаил Семенович, несмотря на свой почтенный возраст, лично принимал парад.

«Михаил Семенович боролся за наше светлое будущее. Искренне преклоняюсь перед его подвигом. Могу только представить, как тяжело пришлось в суровые военные годы, сколько боли и страданий выпало на его долю. Но он справился. И мы пришли, чтобы лично сказать ему спасибо! Мы помним.... И мы никогда не забудем», — пообещал юнармеец Алексей Столяров.

Когда-то таким же молодым человеком Михаил Семенович ушел на фронт добровольцем, едва закончив первый курс Ленинградского медицинского института. Служил на Белом море в отдельном лыжном батальоне. Участвовал в боях за освобождение Ленинграда, в операциях «Искра» и «Полярная звезда». Во время одного из боев попал в окружение: из 150 тыс. бойцов выйти из котла смогли не больше 3 тыс, в том числе и раненый в голову Михаил Кугелев. Остальные погибли. Сражался на Волховском, Прибалтийских фронтах. Войну закончил в Прибалтике. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, 22 медалями, в том числе «За отвагу», «За оборону Ленинграда», за «Боевые заслуги».

По окончании парада ветеран пригласил гостей к себе домой. Офицеры вручили Михаилу Семеновичу подарки, вместе пили чай, а юнармейцы слушали рассказы о доблестях, подвигах, славе и о том, какой ценой досталась Победа в самой страшной войне прошлого века.

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