30.01.2020 (19:13)

В Минобороны России подвели итоги учений по финансовому обеспечению в условиях военного времени

Под руководством заместителя Министра обороны Татьяны Шевцовой в Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошло совещание, в ходе которого были подведены итоги работы органов финансового обеспечения и банковского обслуживания на масштабных учениях войск в 2019 году и в предыдущие годы. Кроме того, на совещании рассмотрели вопросы финансового обеспечения в 2020 году и пути совершенствования данной работы.

В совещании приняли участие представители Минфина России, Федерального казначейства и Банка России.

«На протяжении последних нескольких лет финансово-экономическими органами Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с Минфином России, Федеральным казначейством, а также Банком России и его полевыми учреждениями отрабатываются вопросы финансового обеспечения армии в период непосредственной угрозы агрессии, в военное время и при возникновения кризисных ситуаций», — сказала на совещании замминистра обороны Татьяна Шевцова.

Она отметила, что комплексно были отработаны такие задачи, как постановка на финансовое обеспечение передислоцируемых и вновь формируемых соединений и воинских частей, планирование и истребование бюджетных средств, их доведение до нижестоящих распорядителей и получателей. Отработан механизм начисления и зачисления на банковские счета личного состава положенных выплат в условиях отсутствия возможности их централизованного доведения через Единый расчетный центр, осуществлен переход получателей бюджетных средств с казначейской системы исполнения бюджета на обслуживание в полевые учреждения Банка России.

«Для банковского обслуживания личного состава и организаций Вооруженных Сил дополнительно были развернуты два полевых учреждения Банка России, организовано банковское обслуживание эвакуационных мероприятий», — обратила внимание замглавы военного ведомства.

Татьяна Шевцова добавила, что непосредственно через полевые учреждения Банка России были полностью произведены расчеты с личным составом, призванным из запаса на военные сборы.

Граждане, призванные из запаса и привлеченные к учениям, получили зарплатные карты по прибытию к месту выполнения задач и после окончания учений денежное довольствие непосредственно через полевые учреждения Банка России. Всего было рассчитано более 4 тыс. граждан, призванных из запаса.

Кроме того, впервые для организации финансирования войск Федеральным казначейством осуществлена передача данных с использованием каналов связи Национального центра управления обороной.

В рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» система финансового обеспечения также будет задействована для выполнения задач финансового обеспечения деятельности войск.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице