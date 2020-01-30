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30.01.2020 (19:08)

Военный госпиталь в Самаре оснастили новейшим медоборудованием

426-й военный госпиталь в Самаре оснастили новейшим медицинским оборудованием.

Врачи получили современное оборудование для эндоскопии, ультразвуковые диагностические аппараты для сердечно-сосудистых исследований, гематологические, биохимические и иммуноферментные анализаторы, наркозно-дыхательное оборудование, рентгенодиагностические комплексы, операционные стойки и многое другое.

426-й военный госпиталь — одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений в регионах Поволжья, где могут одновременно лечиться около 1,5 тыс. пациентов с учетом филиалов в Сызранском, Рощинском, Оренбургском, Тоцком и Ижевском гарнизонах.

В госпитале оказывается медицинская помощь военнослужащим и военным пенсионерам, членам их семей, представителям других силовых ведомств, ветеранам локальных конфликтов, участникам Великой Отечественной войны.

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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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