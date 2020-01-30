30.01.2020 (18:55)
Российские вертолеты Ми-8 проведут в Казахстане разведку района посадки «Союза МС-13»
Транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ5-1 Центрального военного округа (ЦВО) вылетели в Казахстан для проведения разведки расчетных основного и запасного районов посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-13».
С военного аэродрома Упрун, расположенного в Челябинской области, в Казахстан вылетела группа специалистов для проведения воздушной и наземной разведки. Военнослужащие изучат районы посадки спускаемого аппарата на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, кроме того, специалисты проведут замеры глубины снежного покрова.
В разведке будет задействовано два вертолета Ми-8МТВ5-1 и более 20 специалистов Минобороны России, Роскосмоса, Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Росавиации.
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