30.01.2020 (18:42)

У ДОСААФ России появилась новая экспериментальной площадка для апробации перспективных методических разработок

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве заключено между ДОСААФ России и спортивным клубом «Десантник». Церемония подписания соглашения состоялась на днях в Центральном совете оборонного общества страны. Свои подписи под документом поставили председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и президент спортивного клуба «Десантник» Юрий Шапарин.

«ДОСААФ СССР, РОСТО и ДОСААФ России всегда были нашими надежными старшими товарищами и единомышленниками! Однако в новых условиях для реализации совместных по- настоящему социально значимых, важных и амбициозных проектов необходимо было юридически закрепить отношения между нашими организациями», - отметил Юрий Шапарин.

Он уточнил, что в подписанном соглашении закреплен статус спортивного клуба «Десантник», как экспериментальной площадки ДОСААФ России для апробации перспективных методических разработок в сфере военно-патриотического воспитания и спортивной подготовки молодежи.

Генерал-полковник Александр Колмаков отметил пользу и важность работы с молодежью, которая проводится наставниками клуба «Десантник». Председатель оборонного общества выразил надежду, что сотрудничество ДОСААФ и «Десантника» станет хорошим вкладом в дело военно-патриотического воспитания российской молодежи.

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