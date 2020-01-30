30.01.2020 (18:38)

Экипажи МиГ-31 отработали перехват сверхзвуковой цели в нижнем слое стратосферы в ходе учения в Прикамье

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) отработали элементы сложного пилотажа в составе боевых пар и выполнили мероприятия по перехвату сверхзвуковых целей в нижнем слое стратосферы.

Пилоты истребителей выполняли одиночный взлет, объединялись в пары на высоте около 3 тыс. метров и отрабатывали учебные задачи, направленные на улучшение взаимодействия между экипажами в составе боевых пар. Также летчики выполнили маневрирование с большими углами крена по восходящей и нисходящей траекториям полёта, с большими углами набора высоты и снижения. Все элементы совершались на предельных скоростях — до 3 тыс. км/ч.

В завершение полетного дня экипажи МиГ-31 на высоте более 16 тыс. метров с помощью бортовой системы «Заслон-М» развернули радиолокационное поле для мониторинга воздушного пространства. В ходе патрулирования летчики обнаружили цель, роль которой выполнял истребитель МиГ-31, движущийся со скоростью около 2300 км/ч. Пилоты оперативно выполнили сближение, наведение и условное уничтожение противника.

К отработке маневров и уничтожению условного нарушителя привлекались 10 экипажей высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков, более 40 человек личного состава, было задействовано около 50 единиц наземной техники.

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