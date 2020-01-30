30.01.2020 (18:35)

В Ульяновске пройдут торжественные мероприятия, посвященные 75-летию со дня образования 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ

Торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия со дня образования 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ состоятся 31 января и пройдут на двух площадках (территория соединения и Центр народной культуры «Дворец Губернаторский» Ульяновска).

На территории соединения торжественные мероприятия начнутся с выноса Государственного флага Российской Федерации, флага ордена Ленина Ульяновской области, Георгиевского знамени части, Боевого знамени 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и двух вымпелов Министра обороны «За мужество и воинскую доблесть».

С торжественным поздравлением к военнослужащим и гостям праздника обратятся представители командования Воздушно-десантных войск, органов государственной власти, местного самоуправления, общественных и ветеранских организаций.

По окончании митинга, военнослужащие, ветераны и почетные гости возложат цветы, венки и гирлянды к памятнику павшим воинам на плацу соединения.

Для всех желающих будет развернута выставка новейших образцов стрелкового оружия, инженерного имущества, современной экипировки средств связи и десантирования.

Для приглашенных гостей и членов их семей будут организованные показательные выступления военнослужащих десантно-штурмовой роты с демонстрацией строевых приемов с оружием, а также разведывательных подразделений с преодолением полосы препятствий и захватом объекта.

В заключительной части праздника для личного состава соединения, ветеранов и почетных гостей мероприятия состоится праздничный концерт творческих коллективов Ульяновска в Центре народной культуры «Дворец Губернаторский», где в фойе будет представлена выставка новейших образцов экипировки.

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