30.01.2020 (18:15)

В Ленинградской области разведчики общевойсковой армии ЗВО совершили 15-километровый марш-бросок с преодолением ряда специальных задач

В Ленинградской области военнослужащие разведывательных подразделений общевойсковой армии ЗВО приняли участие в первом этапе конкурса «Отличник войсковой разведки».

Конкурсанты совершили 15-километровый марш-бросок в боевой экипировке по незнакомой местности. Кроме того, на контрольных точках, расположенных на маршруте движения, разведчики выполнили несколько специальных задач: встреча с разведывательным пунктом, получение карты с указанием места для организации засады и захвата «пленных».

После успешного выполнения задач, испытуемые закрепили свои навыки в преодолении отдельных элементов «Тропы разведчика»: каменных заборов, кирпичных стен с проломами, ходов сообщения.

На отдельном учебном месте военнослужащие поразили мишени, имитирующие членов бандформирований, при помощи метательных ножей и малых саперных лопаток.

Ключевым отличием отборочного этапа для разведчиков в этом году стало выполнение задач не только в дневное, но и в ночное время, передвижение в условиях сумерек на незнакомой местности при помощи карты и компаса.

На каждой контрольной точке действия конкурсантов оценивали опытные инструктора, многие из которых имеют опыт ведения разведки в условиях локального вооруженного конфликта.

Отборочный этап конкурса «Отличник войсковой разведки» продлится до конца февраля. По итогам состязаний будут отобраны военнослужащие, продемонстрировавшие наилучшие результаты, которые примут участие в окружном этапе конкурса в составе сборной команды.

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