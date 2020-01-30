30.01.2020 (18:15)

Подразделения охраны российской авиабазы в Киргизии усилят 13 бронеавтомобилей «Урал» с крупнокалиберными пулеметами

13 бронированных армейских автомобилей повышенной проходимости «Урал» с установленными в кузове крупнокалиберными пулеметами пополнили парк объединенной российской военной базы в Киргизии.

Специалисты службы вооружения базы провели бронирование грузовиков, защитив двигатель, кабину и десантное отделение кузова бронелистами. Также на «Уралы» были установлены крупнокалиберные пулеметы.

В грузовике используется принцип контурного бронирования, одновременно обеспечивающий высокую защищенность личного состава и двигателя от пуль и осколков, а также высокую мобильность. В пассажирском отделении, размещенном в кузове, предусмотрены бойницы для ведения огня с ходу и турели для установки малокалиберных зенитных пулеметов.

Данные автомобили будут задействованы подразделениями по противодействию терроризму, в том числе занимающихся защитой военной базы от беспилотных летательных аппаратов противника.

Подобные бронеавтомобили ранее были задействованы в учении Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство–2019» в Таджикистане. Экипажи бронированных «Уралов» успешно вели боевые действия вместе с основными боевыми танками Т-72Б и бронетранспортерами БТР-82А, продемонстрировав высокую огневую мощь, отличную маневренность и надежную бронезащиту.

Справочно:

Объединенная российская авиационная база Кант, находящаяся в Чуйской области Киргизии, является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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