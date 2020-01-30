30.01.2020 (18:15)

В военном комиссариате Калининградской области открылся пункт по сбору сведений о фронтовиках в рамках проекта «Дорога памяти»

В военном комиссариате Калининградской области начал функционировать пункт сбора информационного массива в рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти». Теперь каждый житель региона сможет принести туда фотографии или письма своих родственников, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, для последующей оцифровки и включения в базу мультимедийной галереи «Дорога памяти».

В Калининградской области с прошлого года проводится сбор писем и фотографий фронтовиков для размещения их в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Данный проект реализуется в рамках утвержденного Президентом России перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны.

С 2019 года и по настоящее время сотрудники военного комиссариата Калининградской области подготовили и передали для оцифровки уже свыше 15 тыс. личных карточек, писем и фотографий фронтовиков.

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