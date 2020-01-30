30.01.2020 (18:10)

Команда по футболу Омского филиала Военной академии МТО лидирует в «Зимнем первенстве ПЛФ 7х7»

Сборная команда по футболу Омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева, одержавшая победу в первом розыгрыше Кубка Главного автобронетанкового управления ВС РФ по мини-футболу в Москве, является лидером и у себя дома — в Омске.

Команда регулярно участвует в городских соревнованиях и располагается на верхних строчках турнирной таблицы. Так, в апреле 2019 года футболисты Омского автобронетанкового инженерного института — филиала Военной академии МТО — стала победителем «Зимнего первенства ПЛФ 7х7». В августе 2019 года команда по футболу стала серебряным призёром «Летнего первенства ПФЛ 7х7», уступив победителям лишь одно очко. Во второй половине июня 2019 года на территории Омского автобронетанкового инженерного института был организован розыгрыш кубка банка ВТБ по мини-футболу, в котором приняли участие 12 команд из различных силовых структур. Футболисты Омского автобронетанкового инженерного института посчитали правильным, что если соревнования проводятся на их территории, то и кубок должен остаться в институте.

Футболисты института одержали победу в Кубке, проявив упорство и настойчивость под руководством тренера Сергея Забаровского. В сентябре 2019 года на подобных соревнованиях в Омске сборная института уступила команде из МЧС и завоевала серебряные медали.

Сейчас футболисты Омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения участвуют в «Зимнем первенстве ПЛФ 7х7» и по традиции держатся в лидирующей тройке.

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