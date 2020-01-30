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30.01.2020 (18:08)

Разведчики Вислинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО выступили на открытии Парка воинской славы в Белгородской области

В Белгородской области на территории Новооскольского гарнизона Западного военного округа в честь 77-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков был открыт Парк воинской славы.

Торжественные мероприятия начались с митинга памяти на базе мемориального комплекса «Вечный огонь». Представители администрации города, юнармейцы и жители города возложили цветы к памятнику погибшим воинам, а военнослужащие разведывательных подразделений Вислинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа в обновленном парке продемонстрировали приемы рукопашного и ножевого боя, владения современными образцами стрелкового оружия с использованием холостых боеприпасов и средств имитации.

Также для жителей и гостей города была открыта выставка современного и исторического стрелкового оружия, средств связи и специальных средств разведки, такие как АК-12, АК-74М, ВСС, СВД-С.

 Всего к торжествам было привлечено свыше 150 военнослужащих и воспитанников юнармейского движения. Мероприятия посетило свыше 3 тыс. гостей и жителей города.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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