30.01.2020 (18:08)
Разведчики Вислинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО выступили на открытии Парка воинской славы в Белгородской области
В Белгородской области на территории Новооскольского гарнизона Западного военного округа в честь 77-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков был открыт Парк воинской славы.
Торжественные мероприятия начались с митинга памяти на базе мемориального комплекса «Вечный огонь». Представители администрации города, юнармейцы и жители города возложили цветы к памятнику погибшим воинам, а военнослужащие разведывательных подразделений Вислинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа в обновленном парке продемонстрировали приемы рукопашного и ножевого боя, владения современными образцами стрелкового оружия с использованием холостых боеприпасов и средств имитации.
Также для жителей и гостей города была открыта выставка современного и исторического стрелкового оружия, средств связи и специальных средств разведки, такие как АК-12, АК-74М, ВСС, СВД-С.
Всего к торжествам было привлечено свыше 150 военнослужащих и воспитанников юнармейского движения. Мероприятия посетило свыше 3 тыс. гостей и жителей города.