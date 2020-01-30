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30.01.2020 (17:26)

В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил прошла ракетно-стрелковая конференция

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил прошла ракетно-стрелковая конференция.

Мероприятие было посвящено результатам тактических учений с боевой стрельбой и совершенствованию боевого применения сил и средств системы ПВО.

Открыл конференцию командующий объединением генерал-лейтенант Андрей Демин.

В ходе мероприятия также были проведены заседания по секциям и направлениям.

В конференции приняли участие более 150 участников, среди которых представители командного состава объединения, соединений противовоздушной и противоракетной обороны, вузов воздушно-космических сил, а также предприятий промышленности.

Практическая часть мероприятия состоится на полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках тактического учения с боевой стрельбой с подразделениями зенитных ракетных и радиотехнических войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПВО , Конференции , ПРО , ВКС
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