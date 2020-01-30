30.01.2020 (17:26)
В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил прошла ракетно-стрелковая конференция
В объединении противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил прошла ракетно-стрелковая конференция.
Мероприятие было посвящено результатам тактических учений с боевой стрельбой и совершенствованию боевого применения сил и средств системы ПВО.
Открыл конференцию командующий объединением генерал-лейтенант Андрей Демин.
В ходе мероприятия также были проведены заседания по секциям и направлениям.
В конференции приняли участие более 150 участников, среди которых представители командного состава объединения, соединений противовоздушной и противоракетной обороны, вузов воздушно-космических сил, а также предприятий промышленности.
Практическая часть мероприятия состоится на полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках тактического учения с боевой стрельбой с подразделениями зенитных ракетных и радиотехнических войск.