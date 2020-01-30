30.01.2020 (17:49)

В Ленобласти артиллерийские подразделения ЗВО уничтожили бетонные укрытия условного противника прямой наводкой

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили упражнения стрельб различными типами боеприпасов по бетонным, бронированным и легкобронированным целям.

Военнослужащие артиллерийских подразделений бригады, совершив марш на полигон на штатной технике, отработали нормативы по заряжанию самоходных гаубиц и орудий, выдвижению на огневые позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники.

В ходе ведения стрельбы расчёты 152-мм самоходных гаубиц «Акация» и 120-мм орудий «Нона-К» осуществили огневое поражение железобетонных, каменных, деревоземляных и заглубленных укреплений, имитирующих огневые точки, командные пункты и склады материальных средств противника, различными видами боеприпасов на расстоянии от 500 до 1000 метров.

Высокую точность стрельбы обеспечили разведывательные подразделения, отвечающие за обнаружение и передачу координат целей с помощью комплексов разведки, управления и связи «Стрелец». Поражение целей зафиксировали расчёты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

В стрельбах приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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