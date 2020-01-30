30.01.2020 (17:46)

Большой десантный корабль «Королев» выполнил ряд учебно-боевых задач в Балтийском море

Сегодня в Балтийском море под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова на большом десантном корабле «Королев» прошло занятие по методике приема и оценки курсовой задачи при действиях одиночного корабля в море.

В занятии приняли участие командиры соединений надводных кораблей и их заместители, а также начальники ведущих управлений и служб штаба флота. На начальном этапе сдачи курсовой задачи экипаж большого десантного корабля отработал вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности в море и проведением тренировок по борьбе за живучесть.

Затем обучаемым была показана методика приема курсовой задачи командиром соединения с офицерами штаба соединения в ходе контрольного корабельного боевого учения. Также моряки выполнили ряд учебно-боевых упражнений, в числе которых – комплекс практических артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

В ходе занятия участникам были доведены требования руководящих документов и методика приема курсовой задачи по организации при действиях одиночного корабля в море. Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично проверил качество и полноту отработки мероприятий курсовой задачи, оценил навыки экипажа в решении задач учебно-боевой и повседневной деятельности.

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