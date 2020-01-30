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30.01.2020 (17:42)

Сапёры Балтийского флота обезвредили в Калининградской области 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Специалисты группы разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили 11 артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Калининградской области.

В районе посёлка Павлово при проведении строительных работ были обнаружены 10 75-мм артиллерийских снарядов и один боеприпас калибра 100-мм. Все опасные находки были вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 200 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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