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30.01.2020 (17:35)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по боксу

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по боксу между подразделениями.

В турнире по боксу, который прошёл на базе спортивного клуба «Красная Звезда» приняли участие около 60 военнослужащих представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ

По регламенту соревнования участники были разделены на 7 весовых категорий. По итогам соревнования победители и призеры своих весовых категорий заработали баллы в общекомандную таблицу спартакиады среди подразделений. Лучшие военнослужащие представят ОГРВ ПРРМ на состязаниях по боксу среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт
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