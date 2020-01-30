30.01.2020 (17:29)

«Житель» и «Ртуть» подавили средства связи условного противника на учениях в Сибири

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской области провели тактико-специальное учение с применением современных комплексов РЭБ «Ртуть», «Борисоглебск-2» и «Лесочек».

По замыслу учения, военнослужащие подразделений РЭБ совместно с подразделениями связи совершали марш на штатной технике. Колонна боевых машин двигалась по пересечённой местности. На маршруте движения условным противником были установлены радиоуправляемые фугасы. Для защиты личного состава и техники специалисты РЭБ применили малогабаритные комплексы «Лесочек», установленные на автомобильную технику. Применение «Лесочка» позволило предотвратить детонацию взрывных устройств.

Прибыв в заданный район, военнослужащие приступили к развертыванию комплексов «Борисоглебск-2» и «Ртуть». Постановка помех комплексом «Ртуть-БМ» были установлены помехи для защиты личного состава и техники от огня артиллерийских боеприпасов, оснащенных радиовзрывателями. Расчеты комплексов «Борисоглебск-2» и «Житель» провели радиоразведку, определили координаты узла связи и диапазоны частот условного противника, после чего подавили радиосеть, установив устойчивые радиопомехи.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и до 30 единиц военной и специальной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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