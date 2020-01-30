30.01.2020 (17:26)

Сегодня единственная в Вооруженных Силах РФ танковая армия ЗВО отмечает 77-ю годовщину со дня образования

Сегодня единственная в Вооруженных Силах Российской Федерации гвардейская танковая армия Западного военного округа отмечает 77-ю годовщину со дня образования.

Танковая армия была сформирована в 1943 году, боевое крещение получила на Курской дуге, где нанесла поражение дивизиям «Великая Германия», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер», «Райх». Участвовала в освобождении от фашизма стран Европы, штурмовала Берлин. После окончания войны танковая армия осталась на территории Германии, где охраняла западные рубежи Организации Варшавского договора. С 1992 года объединение дислоцировалось под Смоленском. В 1998 году объединение было расформировано.

Из рядов гвардейской танковой армии вышла целая плеяда видных военачальников: маршал бронетанковых войск М.Е. Катуков, Маршалы Советского Союза А.Х. Бабаджанян, И.И. Якубовский, В.Ф. Толубко, маршал войск связи А.И. Белов, генералы армии А.Л. Гетман, И.И. Гусаковский, Е.Ф. Ивановский, П.Г. Лушев, Б.В. Снетков, В.В. Герасимов, генерал-полковник Г.Н. Трошев и многие другие.

Гвардейская танковая Краснознаменная армия была воссоздана в 2014 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

Сегодня войска армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской, Нижегородской и Ярославской областях. В её составе – мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные, разведывательные. зенитные ракетные и другие соединения и воинские части. В том числе – знаменитые Таманская и Кантемировская дивизии, в настоящее время по своему боевому составу это уникальные соединения, равным которых нет в Сухопутных войсках.

Новейшая учебно-материальная база позволяет военнослужащим совершенствовать свой уровень подготовки на динамическо-статических тренажёрах боевой техники и компьютерных мишенных комплексах. А оборудование и возможности полигонов позволяют не только проводить учения различного масштаба, но и крупные международные мероприятия.

На вооружении танкового объединения ЗВО находится современная боевая техники: танки Т-80, Т-72Б3, Т-90, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортёры БТР-82АМ, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», зенитно-ракетные системы С-300В и др.

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