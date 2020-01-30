30.01.2020 (17:14)

На Урале, в Поволжье и Сибири началось комплексное учение со специалистами РХБ защиты ЦВО

Более 700 специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) привлечены к комплексному учению. Отработка практических задач проходит на полигонах в Самарской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях, а также Алтайском крае. Мероприятие продлится до середины следующей недели.

Специалисты РХБ защиты ЦВО выполняют учебно-боевые задачи по профилю подразделений РХБ разведки, аэрозольного противодействия, специальной обработки, а также тяжелых огнеметных систем.

Химики-разведчики выполняют РХБ разведку на штатных машинах РХМ-6 с параллельным проведением химического анализа и забора срезов почвы и частиц отравляющих веществ в полевых условиях. Подразделения аэрозольного противодействия на время устанавливают объектовые дымовые экраны над позициями защищаемых войск, скрывая их визуально и в инфракрасном диапазоне. Расчеты специальной обработки сдают нормативы по приготовлению обезвреживающих рецептур и развертыванию комплексов АРС-14КМ для проведения дегазации, деактивации и дезинфекции местности, техники, вооружения и личного состава. Для расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1 предусмотрена сдача зачетов по маршевой подготовке, снаряжению боеприпасами, прицеливанию и выполнению учебных стрельб.

Лучшие военнослужащие по итогам учения будут представлять военный округ на всеармейском этапе конкурса по полевой выучке в июне этого года.

К учению привлечены более 700 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице