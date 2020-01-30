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30.01.2020 (14:30)

Более 400 человек посетили Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны в день открытых дверей

Более 400 человек в день открытых дверей посетили Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.

В ходе мероприятия гостям были показаны условия проживания и питания курсантов, представлена учебно-материальная база училища.

Руководящим составом вуза были доведены порядок и правила поступления в училище, а также информация о прохождении службы после его окончания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС
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