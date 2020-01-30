30.01.2020 (16:38)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером

Сегодня состоялись телефонные переговоры между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым и его турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике.

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