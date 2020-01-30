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30.01.2020 (14:23)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ прошли плановые занятия по строевой подготовке с юнармейцами и школьниками

Командованием гвардейского Тульского воздушно-десантного соединения проведены плановые занятия по изучению строевых приемов и совершенствованию строевой выучки с воспитанниками Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания г. Тулы.

В занятиях приняло участие около 50 школьников, которые после тренировки прошли торжественным маршем под руководством офицеров управления гвардейского соединения по плацу части.

На занятии основной упор делался на изучении строевых приемов необходимых при движении строевым шагом в составе подразделения, подготовку линейных и совершенствование одиночной строевой выучки.

Строевые занятия проходят в рамках подготовки парадных расчетов юнармейцев к Параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В настоящий момент гвардейское соединение является одним их передовых  в Воздушно-десантных войсках по организации военно-патриотической работы с молодежью.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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